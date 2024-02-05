DEM Parti'den AYM'ye 'Can Atalay' başvurusu: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde'

DEM Parti, vekilliği düşürülen eski TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:59
DEM Parti'den AYM'ye 'Can Atalay' başvurusu: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde'
Abone Ol google-news

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda; "Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" ve Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi talep edildi.

Yapılan açıklamada Can Atalay'ın milletvekilliğinin 'siyasi bir darbe' ile düşürüldüğü ifade edildi. DEM Parti Parlamento Grubu'nun bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu, Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi istendi.



Can Atalay haberleri TBMM haberleri AYM haberleri

İlgili Haberler

Türkiye İşçi Partisi'nden AYM'ye Can Atalay başvurusu

Türkiye İşçi Partisi'nden AYM'ye Can Atalay başvurusu
CHP'den 'Can Atalay' için AYM'ye başvuru

CHP'den 'Can Atalay' için AYM'ye başvuru
Efes Selçuklular Can Atalay için toplandı

Efes Selçuklular Can Atalay için toplandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon