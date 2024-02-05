DEM Parti'den AYM'ye 'Can Atalay' başvurusu: 'Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:59

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:59

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda; "Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" ve Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi talep edildi.

Yapılan açıklamada Can Atalay'ın milletvekilliğinin 'siyasi bir darbe' ile düşürüldüğü ifade edildi. DEM Parti Parlamento Grubu'nun bu konuda Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu, Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi istendi.



