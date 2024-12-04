DEM Parti’den TBMM'de oturma eylemi!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:40

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:43

DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve 15 milletvekili, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaparak kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Ardından Meclis'e gelen DEM Partililer, Şeref Holü'ne geçerek burada oturma eylemi başlattı.

Ellerinde kayyum kararlarını protesto eden dövizlerle Şeref Kapısı önündeki merdivenlere oturan vekiller “Kayyum darbedir darbeye hayır” sloganını attı.

Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’in tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunması gerektiğini ve eylemi bu nedenle Meclis’te gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meclis’teki siyasilerin hak gaspına sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Temelli, “Savaşa karşı çıkacağız, tecrite karşı çıkacağız, kayyumlara karşı çıkacağız” dedi.