DEM Parti’den TBMM'de oturma eylemi!

DEM Parti'li grup başkanvekilleri ile milletvekilleri kayyum atamalarına tepki göstermek amacıyla TBMM'de oturma eylemi yaptı.

DEM Parti’den TBMM'de oturma eylemi!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:40

DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve 15 milletvekili, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaparak kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Ardından Meclis'e gelen DEM Partililer, Şeref Holü'ne geçerek burada oturma eylemi başlattı. 

Ellerinde kayyum kararlarını protesto eden dövizlerle Şeref Kapısı önündeki merdivenlere oturan vekiller “Kayyum darbedir darbeye hayır” sloganını attı.

Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’in tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunması gerektiğini ve eylemi bu nedenle Meclis’te gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meclis’teki siyasilerin hak gaspına sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Temelli, “Savaşa karşı çıkacağız, tecrite karşı çıkacağız, kayyumlara karşı çıkacağız” dedi.


Etiketler: #Dem Parti #kayyum #Meclis #oturma eylemi

İlgili Haberler

İktidara yakın medya 'duyurdu': Van'a kayyum mu atanacak?

İktidara yakın medya 'duyurdu': Van'a kayyum mu atanacak?
Tutukluluğu üzerinden 1 ay geçti… Yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den mesaj var!

Tutukluluğu üzerinden 1 ay geçti… Yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den mesaj var!
Kayyum atanmıştı... Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Kayyum atanmıştı... Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler