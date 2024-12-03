Kayyum atanmıştı... Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:22

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:22

Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verilmişti.

Ev hapsinde bulunduğu esnada polis tarafından gözaltına alınan Orhan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Orhan, avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından yeniden serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu bulunan DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Veli Akyol ile SES Temsilcisi Enes Boran hakkında da tahliye kararı verildi.