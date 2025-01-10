DEM Partili vekil duyurdu: Akdeniz Belediyesi eş başkanlarına gözaltı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarı Yıldız ile Nuriye Arslan gözaltına alındı. Gözaltı haberini DEM Parti Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DEM Partili vekil duyurdu: Akdeniz Belediyesi eş başkanlarına gözaltı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 08:25

Mersin'de Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, gözaltına alındı.

Gözaltı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran DEM Parti Milletvekili Ali Bozan, "Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

"HALKIMIZI İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Belediye önünden açıklama yapan Ali Bozan, şunları kaydetti:

"Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."


Etiketler: #Akdeniz Belediyesi #Dem Parti #kayyum #Mersin

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