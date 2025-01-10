Eş başkanlar gözaltına alınmıştı: Akdeniz Belediyesi meclis toplantısı caddede yapıldı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:38

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:38

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde göreve seçilen DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclisi üyeleri, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltılara tepki gösteren DEM Partililer sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Belediyesi önünde toplanmaya başladı.

BELEDİYE BİNASI ABLUKAYA ALINDI

Polis, belediye personeli de dahil hiç kimseyi belediye binasına almadı ve binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Belediyenin etrafındaki caddelerde de, çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA konuşlandırıldı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Perihan Koca, DEM Parti Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu grup, belediye bahçesine girmek istedi. Ancak polis ekipleri izin vermedi. Bu sırada polisle gösterici grup arasında arbede yaşandı.

CHP'Lİ ÜYELER DE KATILDI

Belediye meclisi üyeleri bunun üzerine, 10 Ocak 2025 Saat 14.00’da yapılacağı daha önceden ilan edilen belediye meclisi toplantısını, belediyenin önündeki caddede yaptı. Toplantıya DEM Partili belediye meclisi üyelerinin yanı sıra CHP’li belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Meclis katip üyesi Ruken Savucu, toplantıyı açtıktan sonra, meclis başkanının ve meclis başkanvekillerinin gözaltında olmasından dolayı meclis oturumunu kapatacaklarını ilan etti ve toplantı sona erdi.

İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, meclis üyelerine herhangi bir resmi yazı, tebligat gelmediğini ve meclis toplantısını yapmalarının engellendiğini vurguladı.

Caddede yapılan meclis toplantısının ardından göstericiler “Faşizme karşı omuz omuza” şeklinde slogan attı.