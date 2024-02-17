'Seçim şovu' sürüyor... Murat Kurum, partisi iktidarda değilmişçesine konuştu: 'Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:43

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı.

"YÜKSEK AİDAT ARTIŞLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Programda konuşan Murat Kurum, "Bazı sitelerimizde fahiş oranda, neredeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz" dedi.

"BU BÜYÜK SORUMSUZLUĞUN SAHİBİ MEVCUT CHP'Lİ İBB YÖNETİMİDİR"

Konuşmasının devamında İstanbul'un sorunlarına değinen Kurum, "Bu şehrin, İstanbul'un birçok sıkıntısı, birçok derdi, birçok sorunu var. Bu sorunlar ciddi sorunlar, büyük sorunlar, insanımızın, vatandaşlarımızın, İstanbulluların hayatını doğrudan etkileyen, hayatını felç eden sorunlar. Bu sorunlar, son 5 yılda, çözüm üretilemediği için, görmezden gelindiği için, sümen altı edildiği için çığ gibi büyümüş, katlanmış. İstanbulluların hayatını yaşanmaz bir hale getirmiştir. İşte İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olanlar elbette mevcut CHP'li İBB yönetimidir" dedi.

"CHP'Lİ YÖNETİM DON KİŞOT GİBİ YEL DEĞİRMENLERİNE SAVAŞ AÇIYOR"

CHP'yi hedef alan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi… Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte, mevcut yönetim de 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor.

Biz bugün sadece İstanbul'un kavgasını, İstanbul'un mücadelesini verirken; mevcut CHP'li yönetim son 5 yıldır İstanbul'un sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek İstanbul'un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz 'Sadece İstanbul'. Sadece İstanbul'un sorunlarıyla ilgileniyor, sadece İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz."