TOKİ mağdurlarından AKP önünde protesto: ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’

Tuzla’daki TOKİ konutları mağdurları, AKP Tuzla İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek artan konut taksitleri ve konut fiyatlarına karşı tepkilerini dile getirdi. TOKİ mağdurları, “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede” sloganları attı.

ANKA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:36
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TOKİ’nin Tuzla’da yaptığı konutların aylık taksit ve konut bedellerini yükseltmesi nedeniyle mağdur olan hak sahipleri bugün AKP Tuzla İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. 

TOKİ mağdurları, ‘dar gelirliye yaptığınız zulümdür, sabit geri ödeme hakkımızı geri verin’, ‘ev değil hayal satıyorsunuz’, ‘hibe değil, hakkımızı istiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı. 

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TOKİ mağdurları, “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede” sloganları attı.

“BU ALLAH’TAN REVA MIDIR?”

Mağdurların sözcüsü Fırat Balta şunları söyledi:

“2026 yılında bizlere evlerimizi teslim edeceklerini söylüyorlar. 2019 yılında bildiğiniz gibi asgari ücret 2 bin 300 lira gibi bir rakamdı. Şu anda 17 bin 2 TL. Bizler o zamanın şartlarında bizler 890 TL'ye sadece bir taksiti verebiliyorduk ve üzerine iki misli olarak bizim cebimizde para kalıyordu. Ama şu anda baktığımız zaman bizlerden 14 bin TL'yle 21 bin TL arasında bir rakam istiyorlar.  Bize yüzde elli indirimi vermediler. Bize sabit taksiti vermediler. Bize, 'memur maaş artışıyla sizler bu evi faizli bir şekilde altı ayda bir faizli bir şekilde alacaksınız' dendi. Bu Allah'tan reva mıdır?"

"DEPREMZEDE DEĞİLİZ AMA TOKİZEDEYİZ"

Musa Özdemir ise Tokizede olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Eğer ki bir insana güvenmeniz gerekiyorsa önce geçmişte verdiği sözleri yerine getirmiş mi ona bakarsınız. Şimdi geçmişte verdiği sözü daha yerine getirmemiş. Önce bizim 5 bin 750 dairemizi teslim etmemiş ve artan maliyet fiyatlarını da bize bizim sırtımıza yüklemiş bir insan yeni sözler veriyor. Ben buradan sesleniyorum. Diyorum ki kardeşim önce gel bize verdiğin sözleri sabit taksiti işte yüzde bir KDV ve o günkü fiyatlarla bize önce o haklarımızı ver sonra yeni sözler ver. Bizi seçim aracı olarak kullanmayın. Bıktık artık bundan. Biz imza attık, sözleşme yaptık. Ne oldu? Ne değişti de günümüzde 2024'e gelince bunları bizden geri aldınız.  Biz hani gerçekten depremzede değiliz ama TOKİ zedeyiz. Bugün AK Parti il binasının önünde, Tuzla İl Binası'nın önündeyiz. Çünkü bize o sözü onlar verdiler. Ya gerçekten çok doluyum. Biz oylarımızla birlikte haklarımızı da onlara helal etmeyeceğiz."


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