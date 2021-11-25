Demet Akalın, kumpas kurulan Boji'ye talip oldu
Şarkıcı Demet Akalın, tramvaya pislediği iddiasıyla kumpas kurulan Boji'ye yuva olmak için talip oldu.
Şarkıcı Demet Akalın, tramvaya pislediği iddiasıyla kumpas kurulan Boji'ye talip olduğunu duyurdu.
"BEN HEMEN TALİBİM"
Akalın, İBB Haber hesabının "İBB Sözcüsü Murat Ongun: Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. İBB Sözcüsü Murat Ongun: Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz" tweetini alıntılayarak, "Ben hemen talibim" dedi.
KUMPAS KURULAN BOJİ'YE YUVA ARANIYOR
Geçtiğimiz günlerde tramvaya kakasını yaptığı gerekçesiyle hedef haline gelen ve yapılan incelemelerde kumpas kurulduğu anlaşılan Boji'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Boji'yi sahiplendirmek istediklerini söyledi. Nesin Matematik Köyü de Boji'yi sahiplenmek için talip olmuştu.
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