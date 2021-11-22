'Boji' kumpasıyla ilgili AKP'den ilk açıklama

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:08

Türkiye, iki gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) baktığı Boji'ye kurulan kumpası konuşuyor. Kurulan bu kumpasla ilgili AKP'den ilk açıklama, partisinin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili Tevfik Göksu'dan geldi.

Sosyal medyada bir kişinin yaptığı “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” paylaşımıyla başlayan tartışma, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un bir kişinin tramvayda Boji'ye kumpas kurarken videosunu paylaşmasıyla boyutlandı.

Boji'ye kurulan kumpasın ardından, gözler AKP'ye çevrildi. Bazı haberlerde, kumpası kuranın İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu ileri sürüldü.

"DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM, DELİ SAÇMASI"

Göksu, konuyla ilgili Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Kendisine yönelik ithama diyecek söz bulamadığını, bunun deli saçması olduğunu söyleyen Göksu, "Ben böyle bir saçmalığa cevap vermeyi bile kendime hakaret kabul ederim. Yorum yapmaya bile gerek yok" dedi.

ONGUN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Boji'nin son durumuyla ilgili Alçı'nın sorularını yanıtladı. Boji hadisesinin siyasi bir motivasyonla iktidar tarafından yapıldığına inandığını belirten Ongun, haberi paylaşanların AKP'li hesaplar tarafından takip edildiğini söyledi.

"BOJİ'Yİ GENİŞ ARAZİSİ OLAN BİR AİLENİN SAHİPLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Boji'nin geniş bir alana ihtiyacı olduğunu söyleyen Ongun, sokaklarda kalmasından endişe ettiğini belirterek, “Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. O nedenle Boji'yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyoruz” dedi.