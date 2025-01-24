Demeter heykeline çirkin saldırı: Şüpheliler aranıyor!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:15

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından Datça Yat Limanı’nda yer alan Demeter heykeline boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın sorumlularının tespit edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, heykelin en kısa sürede onarılacağı duyuruldu.

"BU TÜR ÇİRKİN SALDIRILARA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denilerek, bu tür vandallıklara karşı toplumun kültürel değerlerini koruma konusunda kararlı oldukları ifade edildi.

DEMETER KİMDİR?

Demeter, Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros'un destanlarında, "güzel saçlı kraliçe" ya da "güzel örgülü Demeter" diye geçer. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler.

Hesiodos'a göre Kronos'la Rheia'nın ikinci kızı, ilk tanrı kuşağındandır. Tanrılar kralı Zeus'un dördüncü evliliğini onunla yaptığı söylenir. Bu evlilikten de Demeter'in en bilinen çocuğu, yeryüzü ecesi Persephone doğmuştur.