Demir çelik fabrikasında korkutan yangın!

Hatay’ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:13
Demir çelik fabrikasında korkutan yangın!
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Yangın, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında meydana geldi. Demir çelik fabrikasının soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanlar fabrikanın içerisini sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonrası fabrikasının soğutma sisteminde hasar oluştu.


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