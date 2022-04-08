Demir sopa ve çubuklarla birbirine girdiler: Mersin'de kavgaya karışan 7 Suriyeli sınır dışı edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kavgaya karıştıkları belirlenen 7 Suriyeli sınır dışı edildi.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 12:36
Demir sopa ve çubuklarla birbirine girdiler: Mersin'de kavgaya karışan 7 Suriyeli sınır dışı edildi
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Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 Nisan'da Hal Mahallesi'nde çıkan kavgaya ilişkin Suriye uyruklu yedi kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı işlemleri yapılan 7 Suriyelinin, Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği bildirildi.

Akdeniz ilçesinde, 4 Nisan'da sopa ve demir çubuklarla birbirine saldıran Suriyeli iki grup arasında kavga çıkmıştı.


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