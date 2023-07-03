Hızlı tren biletlerine büyük zam

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:16

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:16

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, yurttaşlar bayram tatili sonrası yeni haftaya yeni bir zam haberiyle uyandı.

TCDD Taşımacılık, YHT, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yaptı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre; TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.

YHT biletlerine, 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Zam dalgasının devletin ve özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla devam etmesi bekleniyor.