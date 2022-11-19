Demirci ustasının otomobilini çaldılar: 'O benim tek geçim kaynağımdı'
İstanbul Arnavutköy'de demirci ustası olan Özal Gökçe'nin tüm işlerini koşturduğu otomobili, hırsızların hedefi oldu. Gece iş arkadaşlarının park ettiği otomobili çalınan Gökçe, "Bu benim tek geçim kaynağımdı. Görenlerin, duyanların lütfen bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi. Otomobilin çalındığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Arnavutköy Sokak'ta, 17 Kasım gecesi çalıştığı işyerinde geçirdiği kaza sonrası ayağından yaralanan ve hastanede tedavi gördükten sonra evine giden Özal Gökçe'nin aynı gece otomobili çalındı.
Kendisini eve bırakan iş arkadaşları otomobille evlerine gidip aracı da sokağa park etti. Ancak sabah uyandıklarında otomobili yerinde bulamadılar.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Hırsızların otomobili saniyeler içinde çaldığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Önce kaza geçirip ardından da otomobilinin çalınmasıyla yıkılan Özal Gökçe, "Perşembe günü bir iş kazası geçirdikten sonra hastaneye sonra da eve gittim. Aracımı buraya park etmiştim çalışma arkadaşım akşam evine gidiyor aracımız ile. Gece saatlerinde aracımı çalmışlar arkadaşım bana haber verdi bende polislere haber verdim şuanda araştırılıyor. Aracım benim hem ekmek teknemdi hem de benim hasta çocuklarım var onları hastaneye götürüyordum. Kapı açıkmış gibi giriyor araca çok hızlı bir şekilde çalıyor. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım ama televizyonlardan duyuyordum insan ne olursa olsun kendi başına gelmediği zaman bilemiyor çok üzgünüz" dedi.
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