Demirtaş’ın çıkışı tartışılıyor: ‘İlçe değil birlikte yönetim istiyoruz’

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

İstanbul’daki istatistiklerin “tabanın ve ağırlığın olduğunu gösterdiğini” vurgulayan partililer, “Birlikte yönetim istiyoruz. Esenyurt adının öne çıkması, oradaki gücümüzün ve iddiamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

Parti kaynakları, “Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli. Güçler dikkate alınmalı. Örneğin Adalar ve Arnavutköy de güçlü olduğumuz yerler” yorumunda bulunuyor. Parti, Leyla Zana’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “çözüm süreci“ çağrısına ilişkin de “Zana’nın açıklamaları çözümün kapısını açıyorsa ne mutlu. Siyasetimiz, çözüm için adım atılması üzerine kurulu” dedi.

Zana’nın açıklamalarından “ikinci, üçüncü anlam çıkarmadıklarını” belirtildi. Parti kaynakları eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul için adaylık açıklamasına yönelik “Resmi adaylığı yok. Kendi beyanı” yorumunda bulundu.

‘SÜRPRİZ OLDU’

Bu arada Meclis’te basın toplantısı yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş’ın adaylık çıkışına ilişkin “Değerlendirmeyi komisyonumuz ve MYK’miz yapacaktır. Benim için sürpriz oldu” dedi.