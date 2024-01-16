DEM Parti binasına operasyon: 7 gözaltı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesindeki DEM Parti binasına baskın düzenlendi. Baskında 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:19
DEM Parti binasına operasyon: 7 gözaltı
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Manisa Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Saruhanlı ilçe DEM Parti binasında iddiaya göre, terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılı olduğu ve haklarında ilçe eş başkanı ve terör örgütü üyesi oldukları yönünde ihbar bulunan M.A. (61) E.G. (46) isimli şahıslar il merkezinde düzenlenen DEM parti 2. olağan kongresinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20), V.A. (24) olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti binasında yapılan aramalarda ise iddiaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankart ve çerçevelenmiş resimleri ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller, provokatif amaçlı kullanılan bez parçaları ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.


Dem Parti Operasyon gözaltı Manisa

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