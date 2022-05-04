Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yönetilen bir ülke

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:42

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Uysal, “Dış politikanızdan, iç politikanıza her sahada maalesef Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını, tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yönetilen bir ülke. O açıdan zamanın el verdiği imkanlardan hızlı bir şekilde Türkiye yararlanmazsa; daha büyük kırılmalara, daha büyük yıkımlara, daha büyük operasyonlara muhatap olacağı kesindir" dedi.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi. Uysal, şunları söyledi: