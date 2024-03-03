Demokratik toplum örgütleri, öğrencilere ücretsiz bir öğün istedi: 'Birincil mesele olarak görülmeli'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:06

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:16

Öğrenci Veli Derneği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, Derin Yoksulluk Ağı, Eğitim Sen ve Eğitimciler Derneği’nin de bulunduğu 'Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu' kuruldu.

Koalisyonun ortak açıklaması dün 12.00’de, TTB Genel Merkezi’nde yapıldı.

Koalisyon adına konuşan Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz “Ücretsiz okul yemeği, salgın sonrasında her geçen gün artan yoksulluk ve geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketiyle birlikte ülkemizin en temel, en acil gündemlerinden biri haline gelmiş durumdadır” dedi.

Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği yapılacağına dair bir ifade yer almadığını söyleyen Yılmaz, “Tüm kademelerdeki okullarda eğitim gören tüm çocuklarımıza ayrım yapılmaksızın ücretsiz nitelikli bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu temini sosyal devletin görevidir” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÜRETELİM

Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir. Gelin hep birlikte çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve çözüm üretelim.”

GELİŞİM GERİLİĞİ YAPIYOR

Yetersiz beslenme, çocuk ölümlerinin yüzde 54’ünü oluşturuyor. Sağlıksız beslenme çocuklarda büyüme ve gelişmede gerileme, hastalıklara daha sık yakalanma ve öğrenme yeteneklerinde gerileme, okul performansında düşme gibi çeşitli sorunlara yol açar.