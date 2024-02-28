Sancaktepe'deki lisede bir öğrencinin ölmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan diğer öğrenci tutuklandı
İstanbul Sancaktepe'deki bir okulda çıkan kavgada lise öğrencisinin hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada, kavgaya karışan diğer öğrencinin tutuklanmasına karar verildi.
Olay, 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi’ndeki Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında laf atma sebebiyle tartışma çıkan 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E. arasında sınıfta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında başına darbe alan Muhammet Efe Karib yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karib, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan E.E.(14) emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen E.E. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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