Demre eski belediye başkanı Adnan Genç kimdir? Adnan Genç neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:16

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:16

Antalya’nın Demre ilçesi eski Belediye Başkanı Adnan Genç’in yaşadığı binanın bahçesinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu.

ADNAN GENÇ KİMDİR?

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkan adayı gösterildi. Ancak Genç daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe gösterip adaylıktan çekildi. Adnan Genç, 2015 yılında şizofren teşhisi konulan oğlunun işlediği cinayette eşini kaybetti.

ADNAN GENÇ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 606 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site bahçesinde Demre eski Belediye Başkanı Adnan Genç (70)’i hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Genç’in adreste yalnız yaşadığı öğrenilirken, binanın çatısına çıkarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.