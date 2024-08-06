Demre-Üçağız İskele ihalesi iptal

Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:54

Güncelleme: 06.08.2024 - 20:54

AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin sosyal medya hesabından Demre- Üçağız İskele İhalesinin iptal edildiğini "Demre-Üçağız(Kekova) İskele ihalesi; Bakanımız ve Milletvekillerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Demreli vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda iptal edilmiştir. Antalyamız için dün olduğu gibi bugünde hemşehrilerimizin yanındayız" açıklamasıyla duyurdu.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da ihalenin iptaliyle ilgili "Geçtiğimiz günlerde Üçağız İskelesi’nin Üçağızlıların kullanımından zorla alındığına şahit olmuş, bu zorlama ve rant düzenine karşı bir hukuk mücadelesi başlatmıştık. Geldiğimiz noktada ranta karşı hep birlikte omuz omuza vermiş olduğumuz mücadelenin güzel bir sonuca ulaşmış olduğunu, aklıselimin galip geldiğini ve Üçağız İskele İhalesi’nin iptal edildiğini siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Bu hukuk zaferi Üçağızlılara ve Demrelilere aittir. Üçağız artık bizim şahsi meselemizdir. Bizler 31 Mart’ta bu göreve geldiğimizde halkın sesi olmaya söz verdik. Bu sebeple hiçbir güç odağından çekinmeden, geri durmadan, hemşerilerimizden aldığımız güç ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak bu süreçte milletin meclisinde sesimiz olan kıymetli milletvekillerime, kooperatif başkanıma, muhtarıma, sivil toplum kuruluşlarına ve en önemlisi Üçağız’ın güzide insanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Üçağız Üçağızlılarındır" açıklamasını yaptı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNE 2 GÜN KALA BELEDİYEYE ULAŞAN İHALE TEBLİGATI

Demre Belediyesi 12 Haziran'da Kurban Bayramı tatiline 2 gün kala eline ulaşan bir tebligat ile şaşkınlık yaşamış, Demre İlçesi Üçağız Mahallesi Kaş-Kekova Üçağız Özel Çevre Koruma Bölgesi için 25 Haziran’da Ankara’da bir ihale yapılacağını öğrenmişti. Tebligat'ın ardından Demre halkı Üçağız İskelesi'nde toplanarak, bölgenin ihaleye açılmasını protesto etmişti.

DEMRE BELEDİYESİ İHALENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

25 Haziran'da yapılan ihaleye Demre Belediyesi de katılmış, 8 milyon 200 bin TL teklif vermiş, ancak ihaleyi 27 milyon TL’ye Anadolu Shipyard kazanmıştı. Demre Belediyesi yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.