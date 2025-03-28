DENETDE'den 'Sendikacılık hak engelleme mücadelesi değildir!' açıklaması

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:03

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:03

Devlet Denetim Elemanları Derneği'nden (DENETDE) yapılan açıklamada ''Sendikacılık hak kazanma mücadelesidir! Hak engelleme mücadelesi değildir'' ifadelerine yer verildi. Kamuoyuna yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

''TBMM Genel Kurul'da görüşülmekte olan 199 sıra numaralı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine dikkat çekilerek bazı unvan ve makamlara ilave artış yapılacağı bilgisinden hareketle çeşitli meslek grupları, sivil toplum örgütleri ve bazı sendika temsilcilerinden gerçeklerle uyuşmayan, hakkı ve hakkaniyeti gözetmeyen açıklamalar yapıldığını müşahade etmekteyiz.

Denetim elamanlarına ve kariyer uzmanlarına yapılması muhtemel iyileştirmelerin engellenmesinin talep edilmesinin diğer kamu görevlilerinin yararına hiçbir sonuç doğurmayacağı, bunu talep edenlerin taleplerinin yerine getirilmesi halinde dahi bir başarı elde etmiş olmayacakları gibi kamu görevlileri arasında suni çatışma yaratılmasına sebep olabilecekleri unutulmamalıdır.

SENDİKACILIK HAK KAZANMA MÜCADELESİDİR! HAK ENGELLEME MÜCADELESİ DEĞİLDİR!

Özellikle yetki-sorumluluk noktasında bakıldığında Vergi Müfettişleri ve merkezi denetim elemanlarının gerçekleştirdikleri kamu görevleri dolayısıyla ciddi yetkiler kullandıkları, bu yetkilere paralel olarak altında imzası bulunan idari işlemlerden kaynakli olarak ciddi mali sorumluluklarının bulunduğu açıktır. Ülkemiz denetim alanında hiç olmadığı kadar önemli dönemlerden geçerken ilgili personellerin hak ettikleri ücret artışlarını sağlayacak olan kanun tekliflerinin gerçeklikten yoksun itirazlar dikkate alınarak birden çok kez geri çekilmesi girişimi ise hem yetişmiş nitelikli personellerin motivasyonunu kırmakta hem de yapılan işlerin etkinliğine, verimliliğine ve etkililiğine zarar vermektedir. Gelinen noktada her türlü görevi layıkıyla yerine getiren, gerçekleştirilen denetimler ile kayıp kaçakla ciddi şekilde mücadele eden ve netice olarak kayıt dışında bırakılan devlet gelirlerinin geri alınabilmesini temin edecek çalışmaların altında imzası bulunan kadroların, daha az yetki ve sorumluluğu bulunan kadrolar ile aynı ücreti alması ve dahi bazı kadrolardan ise daha düşük maaş alır hale gelmesi ne vicdanların rahatlamasına ne de çalışma barışına katkı sağlamaktadır.

DEVLETİN EN ÖNEMLİ KADROLARI KÜSTÜRÜLMEMELİDİR!

Bu noktada siyasi karar alıcıların, yapılan işin ve devlete sunulan katkıların önemini göz önünde bulundurarak, son derece nitelikli görevler yürüten kadroların hak ettikleri İyileştirmelerin yapılmasını sağlayacak kanun teklifinin, bir kez daha gerçeklikten uzak gerekçelerle geri çekilmemesini temin etmelerini, en ciddi şekilde talep etmekteyiz. Haklı talebimizden asla taviz vermeyeceğimizi ve yıllardır beklenen iyileştirmenin her seferinde çeşitli sebeplerle yapılamamasından kaynaklanacak olası bir motivasyon ve güven kaybının personeli ciddi şekilde yaralayacağını belirtmek isteriz.

Saygılarımızla Duyururuz''

Kamu Denetim Dernekleri Platformu