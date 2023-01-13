Dengesini kaybedip düşerken tramvaya çarptı
İzmit'te yolda yürürken dengesini kaybedip sendeleyen Hasan Hoşgör, (73) yanından geçen tramvaya çarptı. Yaralanan Hoşgör hastanede tedaviye alındı.
İzmit'in Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Hasan Hoşgör, dengesini kaybedip sendeledi.
Hoşgör, düşerken bu sırada yanından geçen tramvaya çarptı. Yere düşen Hasan Hoşgör’ün yardımına çevredekiler koştu.
Hasan Hoşgör, çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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