Kızına fırlattığı termos silah sayıldı: Deniz Akkaya hakkında hapis istemi!

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:01
Kızına fırlattığı termos silah sayıldı: Deniz Akkaya hakkında hapis istemi!
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Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı.

İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

DENİZ AKKAYA HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

DDİANAME KABUL EDİLİRSE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı.

Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.


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