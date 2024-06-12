Deniz dolgusu iddiası: Marmaris'te otel inşaatı mühürlendi

Marmaris’teki otel inşaatı, deniz dolgusu iddiasıyla mühürlendi.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:43
Deniz dolgusu iddiası: Marmaris'te otel inşaatı mühürlendi
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük mevkiindeki otel inşaatında deniz dolgusu yapıldığı gerekçesi ile işletmeye idari para cezası kesilirken, ruhsatlandırma için 30 gün süre verildi. Edinilen bilgiye göre, Kızılbük Wellnes GYO inşaatında denizin beton dolgusu ile kaplandığı ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede denizin beton dolgu ile doldurulduğunu tespit ederek, işletmeye yüklü miktarda idari para cezası uyguladığı ve ruhsatlandırma için 30 gün ek süre verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün açıklama yapması bekleniyor.


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