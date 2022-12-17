Deniz Gezmiş'i fotoğraflamıştı: Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden gazeteci Ergin Konuksever hayatını kaybetti

17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:33

Deniz Gezmiş’in hafızalara kazınan parkalı fotoğrafını çeken ve Mahir Çayan’a mavi kazağını veren, Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden gazeteci Ergin Konuksever yaşamını yitirdi. Konuksever, 85 yaşındaydı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, “Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever’i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz" denildi.

TGC: Ergin Konuksever’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz

İSTANBUL- TGC Önceki Yönetim Kurulu üyelerinden, Onur Kurulu Başkanlarından, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2008) sahibi Ergin Konuksever vefat etti.https://t.co/Z4WDilq67D pic.twitter.com/eQXs8jFl0Z — TGC (@TGCTr) December 17, 2022

Ergin Konuksever’in cenazesi yarın (18 Aralık Pazar) Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR?

1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV’de görev yaptı.

1 AY ESİR KALDI

Arap İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi. Deniz Gezmiş'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Kıbrıs’ta İkinci Harekât’ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı.

Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi. İki çocuk sahibiydi.

Sürekli Basın Kartı taşıyordu. “Talat Aydemir Hatıratım", “Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları", “Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.