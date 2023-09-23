Deniz kazası geçiren Ali Sabancı bir operasyon daha geçirdi

Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 23.09.2023 - 16:11

Sabah’ın aktardığına göre dalak aort damarı yırtılan ve geçirdiği ameliyatların ardından bir süre evde dinlenen Ali Sabancı’ya yapılan son operasyon başarılı geçti.

25 Ağustos’ta Yunanistan’da tatil yaptıkları sırada zodyak botlarının kayalıklara çarpması sonucu eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın, önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtildi.

Vuslat Doğan Sabancı da İstanbul'da kazanın ardından ameliyata alınmıştı. Damak, diş ve çenesinden ağır yaralanan Sabancı’nın da tedavisinin uzun süreceği belirtilmişti.

Ali Sabancı'nın ise bağırsaklarının ve pankreasının bir kısmının alındığı iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.