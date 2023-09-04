Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:51

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:57

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisiyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Çiftin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir. Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.”