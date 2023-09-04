Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Yunanistan’da deniz kazası geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı tedavisinin hastanede normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin ise evinde devam ettiği açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:51
Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisiyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. 

Çiftin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir. Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.”


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Ali Sabancı Vuslat Doğan Sabancı Esas Holding

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