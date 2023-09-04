Yüzündeki yara izleri dikkat çekti: Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin oğulları Emrecan Sabancı, korkunç kazanın ardından ilk kez görüntülendi
Ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Leros adasında deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin büyük oğulları Emrecan Sabancı, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Genç Sabancı'nın yüzü, kulağı ve ensesindeki yara izleri dikkat çekti.
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, iki çocuğuyla geçen hafta Yunanistan tatilinde kaza geçirmişti. Kayalıklara çarpan bottan kurtarılan ve ölüm tehlikesi atlatan aile, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ederken; kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek'teydi.
DENİZ YOLUYLA AYRILDI
Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak içeri girdi.
Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı'yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti.
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