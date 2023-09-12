Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu edildi!
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazasında ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı taburcu edildi.
Yunanistan'da deniz kazası geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinden yeni haberler var. Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilmişti. Sabancı'nın tedavisine evinde devam ediliyor.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Sabancı da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.
NE OLMUŞTU?
Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarpmıştı.
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