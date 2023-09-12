Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı taburcu edildi!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 19:42

Güncelleme: 12.09.2023 - 19:42

Yunanistan'da deniz kazası geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinden yeni haberler var. Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilmişti. Sabancı'nın tedavisine evinde devam ediliyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Sabancı da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.

NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarpmıştı.