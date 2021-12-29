HDP il binasına saldırıda katledilmişti: Deniz Poyraz davası başlıyor

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:00

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına 17 Haziran tarihinde Onur Gencer tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz katledilmişti. Gencer'in yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianamede Gencer hakkında, hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşma öncesi HDP tarafından adliye önünde basın açıklaması yapılması bekleniyor.

SKANDAL İFADELER

Öte yandan Poyraz’ı (38) öldüren Gencer'in savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıkmıştı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyen Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gencer, "Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı" diye ifade verip serbest bakılmayı talep ettiğini söylemişti.