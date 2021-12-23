Deniz Poyraz Davası'nın ilk duruşması 29 Aralık'ta görülecek
HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'na saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın ölümü ile ilgili davanın ilk duruşması, 29 Aralık'ta İzmir'de görülecek.
Onur Gencer isimli saldırgan tarafından 17 Haziran'da HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıda, o sırada orada bulunan Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirmişti.
Saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması 29 Aralık'ta İzmir'de görülecek. Duruşmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, parti üye ve yöneticileri de katılacak.
"SALDIRININ HEDEFİ OLAN HDP, BU DAVANIN TARAFIDIR"
"Deniz Poyraz Davası" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Saldırın hedefi olan HDP bu davanın tarafıdır" denildi. Ayrıca açıklamada, "Bu katliamı kim ya da kimler hangi amaçla planladı? Katili kimler finanse etti? 'Adın ne abiciğim' diyen kolluğun kendilerini defalarca arayan katille ilişkisi nedir? Saldırıya neden müdahale edilmemiştir? Katilin HDP’yi hedef haline getiren siyasi yapılarla ilişkisi nedir?" sorularına yer verildi.
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