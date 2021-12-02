HDP İzmir İl Binası'na saldırıda Deniz Poyraz'ın katledilmesi olayında yeni gelişme

02 Aralık 2021 Perşembe, 18:46

Onur Gencer tarafından, HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'na saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın ölümü üzerine avukatı Türkan Aslan Ağaç harekete geçti.

17 Haziran'daki saldırıda, istihbarat zaafiyeti ve güvenlik tedbirlerini almakta yetersiz olunduğuna dikkat çeken Türkan Aslan Ağaç, sorumluların cezalandırlması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaç şunları söyledi:

"Böylece iktidar yetkilileri ve onların atamış olduğu benzer siyasi düşüncelerdeki kamu görevlilerinin, HDP’yi diğer partiler gibi koruması mümkün görünmemektedir. Öyle ki, HDP İzmir İl yöneticilerinin, can güvenliklerinin olmadığı, örgütlenme ve siyaset yapma haklarının engellendiği yönündeki defaten yaptıkları ikazlarına rağmen, İzmir Valiliği ve kolluk güçleri hiçbir önlem alınmadıkları gibi, parti binası önündeki çadırın kaldırılması taleplerini her seferinde geri çevirmişlerdir. O nedenle böylesi bir saldırıdan önceden haber alınarak önlenememiş olması, kasıt yoksa ciddi bir zafiyettir. Bu soruşturmada bu hususun araştırılması özel önem arz etmektedir.

Dolayısıyla devlet, saldırı ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği kriterlere uygun olarak etkili soruşturma yapmasını, sorumluluğu olan emniyet güçlerinin tespit edilerek yargı önüne çıkarmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz."