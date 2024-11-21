Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli!

Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir hatları, İDO ve BUDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 08:00

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan duyuruda; karşılıklı iptal edildiği belirtilen seferler şu şekilde:

07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise; saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan duyuruda; olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.


Etiketler: #deniz #Sefer #iptal #İstanbul

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