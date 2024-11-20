THY'den yeni sefer iptali açıklaması

Podgorica'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, bugün yapılması planlanan seferlerini iptal etti.

THY'den yeni sefer iptali açıklaması
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:45

Türk Hava Yolları (THY) bugün yapılması planlanan Podgorica seferini karşılıklı olarak iptal etti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama, bugün yapılması planlanan TK-1087 İstanbul-Podgorica ve TK- 1088 Podgorica-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıkladı.


Etiketler: #THY

İlgili Haberler

THY'den peş peşe sefer iptali kararları

THY'den peş peşe sefer iptali kararları
THY EuroLeague serisi devam ediyor! Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!

THY EuroLeague serisi devam ediyor! Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!
THY'den yeni sefer iptali

THY'den yeni sefer iptali
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler