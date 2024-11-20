THY'den yeni sefer iptali açıklaması
Podgorica'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, bugün yapılması planlanan seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) bugün yapılması planlanan Podgorica seferini karşılıklı olarak iptal etti.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama, bugün yapılması planlanan TK-1087 İstanbul-Podgorica ve TK- 1088 Podgorica-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıkladı.
Etiketler: #THY
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- Yol haritasını belirledi
- O alanda ‘operasyon’ başlatıldı
- ABB'de 2 yönetici görevden alındı!
- Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame hazırlandı!