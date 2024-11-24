Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli... Birçok sefer iptal oldu!
İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerin kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini aktardı.
İDO'nun sitesinden yapılan bilgilendirmede; 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği kaydedildi.
BUDO'nun iptal seferleri ise şu şekilde:
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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