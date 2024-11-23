Fırtına etkisini gösteriyor... Büyükada’da iki restoranın çatısı yıkıldı
Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Dün akşam şiddetli lodosun etkisine giren Adalar, bugün saat 08.30 sularında rüzgarın değişmesiyle birlikte Karayel fırtınasının etkisine girdi.
Fırtınanın şiddeti 80 km’ye kadar çıktı. Şiddetli rüzgar Adalar’da kıyı şeridinde etkili oluyor. Bir çok sahil kesimi su altında kaldı. Kıyıdaki çakıl taşları iç kesimlere doğru sürüklendi.
RESTORANLARIN ÇATILARI YIKILDI
Hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Adalar’da kıyı şeridinde göletler oluştu. Şehir hatları vapurları ve yolcu motorları seferlerinde zorluklar yaşamaya başladı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde kıyı şeridinde bulunan iki restorananın çatısı yıkıldı.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
İstanbul Şehir Hatları A.Ş yapılan açıklamada, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.
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