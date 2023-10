Denizcilik tutkunlarını buluşturan The Bodrum Cup’ın kazananları belli oldu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

35 yıldır sürdürülen Bodrum Cup yelken yarışçılarını, deniz tutkunlarını bir araya getiren bir efsane. Doğa ile insan, rüzgâr ve dalgalarla sanki yoğruluyor, bütünleşiyor. Öze dönüş gibi bir duygu. Muhteşem... Bu yıl ise bambaşka oldu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel yelkenler önce Selanik’e Atatürk’ün doğduğu kente açıldı, ardından Dolmabahçe’ye fora.... Üçüncü ve son etap Bodrum yarışması ise 66 yelkenlinin katılımı ile yapıldı. 100’ün üzerinde yat, 2 bine yakın denizci ve 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayarak finalini gerçekleştirdi. Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, 16-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Limanı’ndan başlayarak Çökertme ve Kissebükü’ne uzandı, ardından Bodrum’da dönerek tamamlandı. Gazze’deki olayların ardından milli yas ilan edilmesi yüzünden festivalin diğer renkli yüzü yani konserler iptal edildi. Hepsi tamam da yasın sona ermesinden bir gün sonraki Candan Erçetin’in “Atatürk’ün sevdiği şarkılar” konseri iptal edilmesi niye?

The Bodrum Cup bu yıl Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black’in isim sponsorluğu, Opet ve Tüpraş’ın ana sponsorluğunda Bodrum’da denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturdu. Türkiye İş Bankası ödülü olan Maximiles Black “The Winner of 2023” kazananı Gara Poşet olurken, Anadolu Sigorta’nın ödülü olan “The Challenge Winner of 2023” kategorisinde Gara Poşet, 35. yıl özel kupasının sahibi ise Germania Nova oldu. Çanakkale-Bodrum arasında gerçekleşen yarışların kazananına verilen Maximiles Black The Bodrum Cup Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı Anma Yarışları ödülü “The Challenge Winner of 2023” birincisi Colombaio, Opet & Tüpraş’ın ödülü “2023 Overall 1st Place” birincisi ise VAY teknesi oldu.

‘UNUTULMAZ BİR YIL OLDU’

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “The Bodrum Cup tarihinde unutulmayacak bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının coşkusunu yaşadığımız, Selanik’ten İstanbul’a, oradan da Bodrum’a uzanan bir festivali geride bıraktık. Bu hikayenin başlangıcında ahşap yat yapımını ileri taşımak, bu değerli zanaatı var etmek ve aynı zamanda yeni nesiller için bir meslek alanına dönüştürmek istiyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada tüm bunların yanı sıra bölgemize, ülke ekonomimize, uçtan uca Akdeniz’e değer katan bir festivale dönüştük. The Bodrum Cup’a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.