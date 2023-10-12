100. yılda ‘Bodrum Cup’: ATA’ya, sevgi, saygı, minnet duruşu...

12 Ekim 2023 Perşembe

Heyecan vericiydi. Muhteşemdi. Tarihi bir törendi. 100 yılda bir gerçekleştirilen bir şölendi. Havaların sağını solunu şaşırdığı bir dönemde, pırıl pırıl güneşli bir sonbahar günüydü. Bütün o güzelim tekneler, kocaman yelkenlerini açmış, yeryüzünün sularla çevrili en güzel kenti İstanbul’u bir uçtan öteki uca kat ederek, martıların kanat çırpışları eşliğinde, Ata’ya, sevgilerini, saygılarını minnetlerini ulaştırmaya gidiyordu... Geçen pazardı.

Coşkumu denetleyip baştan başlamalıyım:

BAŞLANGIÇ NOKTASI: SELANİK

2023 “Bodrum Cup” yelken yarışlarının 35. yılı, Cumhuriyetin 100. yıldönümüyle birlikte kutlanma kararı alındığında zaten coşku başlamıştı. Bu yıl uluslararası yarışmanın isim sponsoru Atatürk’ün kurduğu Türkiye İş Bankası oldu. Bankanın kart markası Maximiles Black, yarışların adına eklendi. Tam adı: “Maximiles Black The Bodrum Cup”. Ana sponsorlar Opet ve Tüpraş.

İlk etap, “Her şeyin başlangıç noktası olan Selanik’te” başladı. Bodrum’dan hareket eden filo, Ege’yi geçip Selanik’e vardı. Burada yarışmacılar, Ata’nın evini ziyaret etti. Sonra yarışma filosu Çanakkale Boğazı’ndan geçti; bu etabın sonunda Şehitler Anıtı’na selam verildi. Sonra yelkenlilerden oluşan filo yeniden yola koyuldu.

Geçtiğimiz pazar, Atatürk’ün sonsuzluğa göçtüğü Dolmabahçe Sarayı’nın önünde gemici selamıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden ulu öndere, sevgi, saygı ve minnet sunulacaktı. Yarışların bu ilk bölümü, yarışmacılar, emek verenler, destekleyenler ve basın kucaklaşmasıyla sona erecekti.

Gelin görün ki sevgili meslektaşım Nur Batur’la birlikte biz tutturduk, “Karada buluşmak bizi kesmez, bizi de yarışan teknelere alın” diye. Daha önce Bodrum Cup’a çokça katılmışlığım vardı. Bu olayın kurucusu ve onursal başkanı Erman Aras tamam deyince kendimizi “Serenad” adlı teknede, Dilek Yenigül’ün konuğu olarak bulduk.

KALAMIŞ-KİREÇBURNU-DOLMABAHÇE

Kalamış-Fenerbahçe Marina’ya vardığımızda önce Bodrum’un o ünlü Bodrum Okul Gemisi ve Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Yücel Köyağasıoğlu’yla karşılaştık. O aynı zamanda tekne inşaatının piri. Ona gelinceye dek Bodrumlular, “Bu tekneler yelkenle gitmez” diye bellemişler. Yücel Bey aksini defalarca kanıtlayıp Bodrum’u hem yelkencilikte hem de tekne inşaatında en öne taşıyan isim...

Sonra Selena teknesine geçtik, bol bol Selanik’te ve Çanakkale’de yaşanan birbirinden duygulu tanıklıkları dinledik.

Öğle vakti, Bodrum filosu, Kalamış Marina’dan katılanlar eşliğinde yola çıktı. Haydarpaşa, Kız Kulesi, birinci köprü, ikinci köprü derken kendimizi ta Kireçburnu’nda bulduk. Kireçburnu’nda tüm yelkenler fora! Pupa yelken boğazın sularını gerisin geriye yarıp tramolalarla döne döne tam gün batımında Dolmabahçe Sarayı’nın önünde yerimizi aldık.

MESELENİN ÖZÜ

En önde Atatürk portreli yelkenleriyle STS Bodrum Okul Gemisi, arkasında bizler, Selena, Gulietta, Vay, Grandi, Impression, Jasmin, Valse, Vay, Belluga, s/u, Warling Darling, vs. adlı tekneler... Yarıya inen bayraklar, sirenler, gemici selamları, İstanbul Belediyesi’nin sağladığı eşlik eden teknelerden yükselen marş sesleri arasında Atatürk’e sevgi, saygı, minnet ve özlemimizi sunduk. Öyle duygulu anlar yaşanıyordu ki çoğumuz gözyaşlarımızı tutamıyorduk.

Sevgili okurlar, bugünü size heyecanla anlatmamın özünde şu yatıyor:

Savaşla, şiddetle, haksızlıkla, alçaklıkla, rezillikle sarmalandığımız şu günlerde her zerremize işlemiş Atatürk sevdası, onun yol göstericiliği, onun Aydınlanmacı felsefesi, onun devrimleri var oldukça kimse sırtımızı yere getiremez.

Üç yanı denizlerle çevrili bu güzelim ülkede Bodrum Cup marka olabiliyor, insanlara doğayla bütünleşme, doğa ve deniz tutkusu, dostluk, dayanışma duygusu, yaşam sevinci, deniz kültürü, değerler birikimi sağlayabiliyorsa ülke ekonomisine katkı sağlayıp uluslararası arenada söz sahibi olma gücü veriyor, denizcilik sektörü için Ar-Ge laboratuvarı olup toplumsal bilinç kazandırabiliyorsa ne mutlu bize... Yarışların bir sonraki etabı 16 Ekim’de Bodrum’da başlıyor.

Haydi Türkiye’m, rüzgârın kolay, pruvan neta olsun! Yani: Yolun açık olsun!