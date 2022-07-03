Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu

Ordu'da 2 Temmuz Cumartesi akşamı girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:53
Denizde akıntıya kapılan Resul, kayboldu
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Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Resul Akkaya, akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Akkaya'nın aniden gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgede dalgıç ekiplerince, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.  Aramalarda Akkaya'ya ait henüz bir ize rastlanılamadı.


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