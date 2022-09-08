Denize giren kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yoğun bakımda
Tekirdağ'da serinlemek için denize giren kardeşlerden Tolga Y. (43) kayboldu, baygın halde sudan çıkarılan Cengiz Y. (45) ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde dün akşam denize giren Cengiz Y. ile kardeşi Tolga Y., suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cengiz Y.'yi baygın halde sudan çıkardı. Tolga Y. ise kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cengiz Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Tolga Y. için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmalarda, şu ana kadar Tolga Y.'ye ulaşılamadı.
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