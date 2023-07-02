Denize girip akıntıya kapılmışlardı... 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti!
Samsun Çarşamba'da, denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.
Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ile yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu bulunamadı.
Yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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