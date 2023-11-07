Denizin ortasında korku dolu anlar... Yolcu teknesinin dümeni kilitlendi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:26

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:38

İstanbul'da Adalar açıklarında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi.

İSKELEYE ÇEKİLDİ!

Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti. Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi.

Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.