Denizin ortasında korku dolu anlar... Yolcu teknesinin dümeni kilitlendi!
Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi. Dümeni kilitlenen teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Tekne halat yardımıyla iskeleye çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Adalar açıklarında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi.
İSKELEYE ÇEKİLDİ!
Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti. Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi.
Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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