Hastanede panik anları: Bomba şüphesiyle servis boşaltıldı!

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servis girişinde unutulan valiz, paniğe yol açtı. Bomba şüphesi ile servis boşaltılırken, valizin sahibine ulaşılması ile alarm sona erdi.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:25
Hastanede panik anları: Bomba şüphesiyle servis boşaltıldı!
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Gaziantep'te bugün öğle saatlerinde Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerden valizin sahibe ulaşıldı.

Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi. Daha sonra acil servis, hizmete açıldı.


Bomba gaziantep acil servis

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