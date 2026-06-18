Denizli'de gözaltına alınan 12 avukat serbest bırakıldı

Denizli'de dün 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök ile E.E., V.S.B., M.O.A., O.S.O., Y.K., K.O., O.F.S., C.S., F.K., B.T. ve E.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen avukatlar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, 'uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları' gerekçesiyle dün operasyon düzenlenmişti.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 12 avukat gözaltına alınmıştı.