Son dakika... Öğretmenlere Meclis kapısında polis müdahalesi: Ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri eylemlerinin 4’üncü gününde Meclis’in Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis ekipleri öğretmenlerin açıklamasına izin vermedi. Kalkanlarla müdahalede bulunan polisler, öğretmenleri yerde sürükleyerek ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

"ANKARA'YI KERBALA'YA ÇEVİRDİNİZ"

Polis müdahalesine maruz kalan bir öğretmen “Ankara’yı Kerbela'ya çevirdiniz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"MHP’Lİ VEKİLLER NEREDE?"

Öğretmenlere desteğe gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün öğretmenlere yönelik yaptığı destek açıklamasına dikkat çekerek “Bahçeli öğretmenlerin yanındaysa buraya gelsin. Biz buradayız. MHP’li vekiller nerede?” dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: 'YAZIKLAR OLSUN'

CHP’li Özçağdaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da bir basın açıklaması yaptı.

Özçağdaş, okul saldırıları komisyonunun toplanacağına dikkat çeken ve iktidarın şiddet mesaj ön şu ifadeleri kullandı:

"Bugün okul saldırıları komisyonunu yaşadığımız acı verici, kahredici saldırıların nedenlerini araştırmak üzere toplandı. İçeride 6 büyük eğitim sendikası var. 6 sendikayı dinleyeceksin, 7. sendikayı torba bir sendika grubuna attığın için 200 bin kişiyi ilgilendiren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nı dinlemeyeceksin; Meclis'in önünde öğretmenleri yaka paça toplayacaksın. Sonra utanmadan, sıkılmadan pişkin bir ifadeyle 'Okullarda şiddeti engelleyeceğiz'. Bu ülkeyi yönetenler, siz bugün 18 milyon öğrenciye ne mesaj verdiniz? Yazıklar olsun."