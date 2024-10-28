Denizli yangını beş gündür devam ediyor… Tavas Belediye Başkanı Tatık’tan yardım çağrısı!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 18:05

Güncelleme: 28.10.2024 - 18:15

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı’nda başlayan yangın beşinci gününde devam ediyor. 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14:48’de başlayan yangının söndürme çalışmalarında arazinin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle zor anlar yaşanırken Orman Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait toplam 7 hava aracı, 67 arazöz, 43 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, belediyelere ait itfaiye araçları ve su tankerleri ile kamu kurumlarına ait iş makineleri ile yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yaklaşık bin 600 personelle yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangın Tavas ilçesi sınırına dayandı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayınladığı video ile vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

“ÇOK ACİL BEKLİYORUZ”

Tatık açıklamasında şunları söyledi:

“Şu an da yangın, Tavas sınırına geldi ve kontrolü güç bir şekilde ilerliyor. Tüm vatandaşlarımızı… Yalnız traktörü olan ve su getirebilecek olanları, burada gereksiz trafik yoğunluğu oluşmayacak şekilde Yeroluk Havuzu’na su getirmelerini istiyoruz. Bu çok acil bekliyoruz. Çünkü su olmadan bunu engelleme şansımız yok.”