Son Dakika... İstanbul'da 1 Mayıs kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı

Son dakika haberi... İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle ulaşımda uygulanan kısıtlama, saat 16.00 itibarıyla kaldırıldı. Kararla birlikte trafiğe kapatılan yollar açıldı, bazı toplu taşıma seferleri normale döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:12
Son Dakika... İstanbul'da 1 Mayıs kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
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1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlama saat 16.00 itibarıyla kaldırıldı.

İstanbulk'da kısıtlamaların kaldırıldığı yollar ve toplu ulaşım araçları şöyle:

Fatih İlçesinde:

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi 

Fevzipaşa Caddesi 

Atatürk Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Cemal Birsel Caddesi

Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi 

Kadir Has Caddesi

Abdulezel Caddesi

Büyük Kahraman Caddesi

İtfaiye Caddesi

Hayriye Tüccarı Caddesi

16 Mart Şehitleri Caddesi 

Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine; 

Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)

Turabi Baba Caddesi 

Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)

Piyale Paşa Bulvarı ve 

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır. 

Beyoğlu ilçesinde:

Refik Saydam Caddesi 

Tersane Caddesi 

Kurtuluş Deresi Caddesi 

Sıracevizler Caddesi, 

Darülaceze Caddesi

Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile

Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir. 

Marmaray Sirkeci İstasyonu,

İETT seferleri, 

Alibeyköy-Eminönü Tramvayı, 

Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru 

Eminönü Vapur İskelesi 

Karaköy Vapur İskelesi

Kabataş Vapur İskelesi

Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.


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