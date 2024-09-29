Kameralara yansıdı: Bir dakikada minibüs hırsızlığı!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 10:34

Güncelleme: 29.09.2024 - 10:34

Olay, dün gece 04.00 sıralarından Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkisinde meydana geldi.

Park halindeki 59 AJU 082 plakalı minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu.

Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı.

Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.