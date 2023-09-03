Denizli'de 3 araç birbirine girdi... Katliam gibi kaza: 4 ölü, 53 yaralı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 08:46

Güncelleme: 03.09.2023 - 08:51

Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi yakınlarında dün saat 21.00 sıralarında Muğla'dan Afyonkarahisar'a tekne turu için giden kafilenin taşındığı Melih Turizm'e ait yolcu otobüsü, dönüş yolunda önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü 19 yaşındaki Yiğit Mutluluk, ikiz kardeşi Eren Mutluluk, anne Mevlüde Mutluluk olay yerinde hayatını kaybetti.

53 KİŞİ YARALANDI

Baba Ramazan Mutluluk'un da dahil olduğu minibüs ve yolcu otobüsündeki 54 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Ramazan Mutluluk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.